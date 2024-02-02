В новом правительственном законопроекте о мобилизации не хватает нормы о ротации.

Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в комментарии "Интерфакс-Украина".

"На законодательном уровне должна быть обязательно хоть какая-то норма о ротации, о ее сроке. Сейчас этой версии нет, хотя мы на комитете о ней много говорили", – сказал он.

Завитневич сказал, что в поправках к законопроекту между первым и вторым чтениями народные депутаты, скорее всего, будут предлагать эту норму.

Также, по его мнению, трудно согласиться с предложением законопроекта о мобилизации осужденных.

"Я не проводил бы мобилизацию осужденных. Это мое личное мнение. Я против этого. Почему? В 50-х годах прошлого века, когда в Вооруженные силы СССР попали бывшие заключенные, отбывшие наказание, то, как многие военные говорят, с тех пор и началась "дедовщина", – объяснил Завитневич.

По его словам, военнослужащие тоже против такой нормы в законодательстве.

Отвечая на вопрос о сроках рассмотрения законопроекта в Верховной Раде, глава комитета напомнил о 14 днях, предусмотренных для подачи альтернативных законопроектов, хотя и предположил, что этот срок Рада может сократить.

Напомним, норма о ротации была в первоначальном варианте законопроекта о мобилизации и предусматривала обязательную ротацию после шести месяцев на передовой. Но ее раскритиковал главком ВСУ Валерий Залужный и в новой версии законопроекта ее уже нет.

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