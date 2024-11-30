Популярность президента Украины Владимира Зеленского упала, и большинство избирателей предпочло бы, чтобы он не баллотировался на второй срок.

Таковы результаты опроса центра "Социальный мониторинг", на которые ссылается британская газета The Times (само исследование на сайте центра не опубликовано, но в СМИ пишут, что оно проводилось по заказу американской организации American Political Services).

Только 16% проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а около 60% предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался. Если же действующий президент решится пойти на выборы, то в первом туре он проиграет Залужному, которого поддержат 27% избирателей. То есть, экс-главком более чем на 10% опережает президента.

Издание объясняет это тем, что "коррупционные скандалы и усталость от войны нанесли ущерб его имиджу".

Также популярность Зеленского может еще сильнее упасть, если он уступит требованиям США снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Газета напоминает, что президент почти год не мог подписать закон, снижающий этот возраст с 27 до 25 лет.

Разговоры о выборах в Украине активизировались победой Дональда Трампа в США, пишет газета.

"Российская пропаганда о нелегитимности Зеленского набирает обороты в республиканских кругах, и это одна из главных причин, по которой говорят о новых выборах", - заявил британский эксперт по Украине Эндрю Уилсон.

При этом он видит корень разговоров о выборах и в том, что популярность Зеленского, если их откладывать, может упасть еще сильнее.

"Многие разговоры о досрочных выборах основаны на предположении, что лучше (для действующего президента Украины - Ред.) всего провести их, прежде чем популярность Зеленского еще больше упадет", - сказал Уилсон.

Ранее британские СМИ уже писали о том, что Залужный может опередить Зеленского на гипотетических выборах президента.

Напомним, в Офисе президента заявили, что оснований для скорых выборов пока нет.