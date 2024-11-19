Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и анонсировал презентацию в декабре "плана стойкости".

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

Сам план президент детально не представил.

В целом, по словам Железняка, в выступлении "было очень много воды", а его трансляция не велась.

Нардеп и другой парламентарий, Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" привели основные тезисы президента:

"Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию".

Выборов до конца войны не будет.

Уменьшения мобилизационного возраста не будет, но власти предложат "контракты с мотивационным пакетом тем, кто не достиг мобилизационного возраста".

Будет создано Министерство объединения Украины, до конца года представят кандидатуру министра.

В марте 2025 проведут индексацию пенсий соответственно уровню инфляции.

Планируется закон о множественном гражданстве.

Поставлена задача в следующем году сделать 3 тысячи крылатых ракет.

Появятся военный омбудсмен и технологическая ставка верховного главнокомандующего.

Прямое финансирование бригад должно быть увеличено.

До конца года будут заполнены все вакансии украинских послов, также грядут замены дипломатического корпуса в странах G7.

Президент инициирует создание "культурного "Рамштайна".

В следующем году появятся помощники ветерана - 11 000 специалистов по сопровождению участников боевых действий.

Планируется создание кафедр украинистики в иностранных университетах.

"Время московской церкви закончилось".

Вчера СМИ со ссылкой на источники написали, что сегодня Зеленский представит в Раде "план стойкости".

А на прошлой неделе Зеленский в традиционном обращении сказал, что внутренний "план стойкости" включает 10 пунктов.