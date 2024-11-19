Выборы, снижение возраста мобилизации и рокировка послов. Зеленский анонсировал в Раде "план стойкости"
Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и анонсировал презентацию в декабре "плана стойкости".
Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.
Сам план президент детально не представил.
В целом, по словам Железняка, в выступлении "было очень много воды", а его трансляция не велась.
Нардеп и другой парламентарий, Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" привели основные тезисы президента:
- "Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию".
- Выборов до конца войны не будет.
- Уменьшения мобилизационного возраста не будет, но власти предложат "контракты с мотивационным пакетом тем, кто не достиг мобилизационного возраста".
- Будет создано Министерство объединения Украины, до конца года представят кандидатуру министра.
- В марте 2025 проведут индексацию пенсий соответственно уровню инфляции.
- Планируется закон о множественном гражданстве.
- Поставлена задача в следующем году сделать 3 тысячи крылатых ракет.
- Появятся военный омбудсмен и технологическая ставка верховного главнокомандующего.
- Прямое финансирование бригад должно быть увеличено.
- До конца года будут заполнены все вакансии украинских послов, также грядут замены дипломатического корпуса в странах G7.
- Президент инициирует создание "культурного "Рамштайна".
- В следующем году появятся помощники ветерана - 11 000 специалистов по сопровождению участников боевых действий.
- Планируется создание кафедр украинистики в иностранных университетах.
- "Время московской церкви закончилось".
Вчера СМИ со ссылкой на источники написали, что сегодня Зеленский представит в Раде "план стойкости".
А на прошлой неделе Зеленский в традиционном обращении сказал, что внутренний "план стойкости" включает 10 пунктов.
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