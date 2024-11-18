Свой план стойкости Зеленский представит в Раде завтра. Что в нем будет
Владимир Зеленский завтра представит в Верховной Раде план стойкости - документ по поводу внутренней политике в Украине во время войны.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.
Полное название документа - "План внутренней стойкости". Он должен дополнить "план победы", в котором описаны шаги западных партнеров, ожидаемых от них Украиной.
По данным СМИ, Зеленский озвучит курс на:
- изменение подходов к мобилизации и рекрутингу;
- создание Министерства объединения украинцев;
- разработку и наращивание производства нового оружия;
- защиту энергообъектов;
- привлечение внутренних и внешних инвестиций;
- изменение правил оборота оружия среди гражданских лиц;
- создание условий для интеграции военных в социальную жизнь.
Напомним, 24 октября СМИ написали, что Зеленский создаст новый "план победы", который касается внутренней политики - то есть того, что должна сделать сама Украина, а не ее союзники.
Вскоре советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что первым пунктом внутреннего плана ведения войны определена борьба с дезинформацией.
А на прошлой неделе Зеленский в традиционном обращении сказал, что внутренний "план стойкости" включает 10 пунктов.
По данным The Times, новый план должен "снизить отчаянные настроения в Киеве, вызванные переизбранием Дональда Трампа".