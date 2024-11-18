Владимир Зеленский завтра представит в Верховной Раде план стойкости - документ по поводу внутренней политике в Украине во время войны.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

Полное название документа - "План внутренней стойкости". Он должен дополнить "план победы", в котором описаны шаги западных партнеров, ожидаемых от них Украиной.

По данным СМИ, Зеленский озвучит курс на:

изменение подходов к мобилизации и рекрутингу;

создание Министерства объединения украинцев;

разработку и наращивание производства нового оружия;

защиту энергообъектов;

привлечение внутренних и внешних инвестиций;

изменение правил оборота оружия среди гражданских лиц;

создание условий для интеграции военных в социальную жизнь.

Напомним, 24 октября СМИ написали, что Зеленский создаст новый "план победы", который касается внутренней политики - то есть того, что должна сделать сама Украина, а не ее союзники.

Вскоре советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что первым пунктом внутреннего плана ведения войны определена борьба с дезинформацией.

А на прошлой неделе Зеленский в традиционном обращении сказал, что внутренний "план стойкости" включает 10 пунктов.

По данным The Times, новый план должен "снизить отчаянные настроения в Киеве, вызванные переизбранием Дональда Трампа".