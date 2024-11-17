В Украине царит "отчаяние" после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Президент Украины Владимир Зеленский хочет обнародовать "план устойчивости", чтобы остановить упадок духа из-за проигрыша Камалы Харрис.

Об этом пишет The Times.

"Украинский президент хочет снизить отчаянные настроения в столице, вызванные переизбранием Трампа, а также заверить граждан, что он может сохранить свою страну, учитывая перспективу прекращения американской помощи", - пишет издание.

В Киеве существует "общее чувство обеспокоенности" тем, что поддержка Запада без сильной Америки, возглавляющей этот процесс, может ослабнуть, добавляет газета.

"С учетом психоэмоционального состояния, в котором находится страна, мы должны четко показать, как мы будем расставлять приоритеты в инвестициях в промышленность, как будет функционировать энергетика, как мы будем коммуницировать мобилизацию армии, укреплять физическую защиту - все наиболее болезненные вопросы, связанные с устойчивостью страны, прорабатываются", - объяснил смысл "плана устойчивости" советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, "речь идет о мобилизации нашей экономики и общественных настроений". В частности, о росте производства оружия в Украине и создании "динамической" противоракетной обороны с укрытиями "в каждом селе".

Также в плане Зеленский планирует обратиться к беженцам, живущим в ЕС, "в надежде, что многие вернутся".

Тем временем, украинские власти предпринимают попытки доказать избранному президенту США, что поддержка Украины в его интересах, "обратившись к деловым инстинктам Трампа и сформулировав выгоды от инвестиций в защиту Украины".

В частности Зеленский предлагает открыть доступ к разработке украинских полезных ископаемых американским компаниям. Подчеркивается стратегическая важность ее литиевых месторождений для развития американских технологий.

"Украина - богатая ресурсами страна, обладающая месторождениями полезных ископаемых, необходимых для производства современных полупроводников и аккумуляторов. Страна обладает 22 из 34 минералов, определенных ЕС как критическое сырье", - говорится в статье директора "Украинской промышленной экспертизы" Владимира Власюка, которую цитирует The Times.

Напомним, Зеленский заявил, что при Трампе война будет закончена, но каким образом это произойдет, он не знает.