Если новый президент США Дональд Трамп вынудит Киев подписать мир "на невыгодных условиях", в Украине могут начаться массовые беспорядки, что приведёт к её завоеванию Россией.

Об этом в колонке для журнала The Economist написал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом дипломат считает, что Владимир Зеленский "не сразу уступит", если Трамп прекратит финансовую помощь Киеву.

"Многие считают, что Трамп прекратит финансовую помощь Украине, чтобы заставить её занять более уступчивую позицию. Однако президент Владимир Зеленский не сразу уступит; у него останется некоторая поддержка от Америки, выделенная в последние дни администрации Байдена, а также помощь от Европы", – считает Кулеба.

Вместе с тем экс-глава МИД не исключает, что если финансирование со стороны Вашингтона всё же прекратится, то "без средств Украина может полностью потерять позиции". А если Зеленский из-за краха фронта пойдёт на переговоры, в Украине, по мнению Кулебы, могут начаться массовые протесты.

"Если администрация Трампа затем навяжет Украине неприемлемые условия мира, а Зеленский согласится (что маловероятно), часть украинского общества будет сопротивляться. Внутренние волнения могут привести к коллапсу страны. Это даст Путину желанную победу, представляя Украину как несостоявшееся государство, но ответственность за это ляжет полностью на Трампа", – пишет экс-министр.

При этом Кулеба считает, что Трамп не может себе позволить "нового Афганистана" и будет вынужден возобновить помощь Украине.

"Те, кто жаждет деэскалации под руководством избранного президента (США - Ред.), могут быть шокированы, увидев прямо противоположное в ближайшие месяцы. В данный момент и Зеленский, и Путин видят в Трампе шанс изменить баланс в свою пользу. В свою очередь Трамп будет вынужден следовать за ними, ужесточая свою линию", – утверждает бывший глава украинской дипломатии.

"Отметим, что подобные рассуждения – о вероятности нового Майдана в случае остановки войны по линии фронта – уже звучали.

Тем не менее, как мы уже отмечали, подобные выводы очень спорные. Куда больше рисков и для Украины, и лично для Зеленского несёт долгая война на истощение. Особенно, если бои будут сопровождаться дальнейшим отступлением ВСУ на фронте, большими потерями, энергетическим и экономическим ущербом, а также ростом коррупции. При этом далеко не факт, что прекращение огня по линии соприкосновения приведёт к серьёзному внутреннему противостоянию и свержению Зеленского.

В то же время тезисы, что "в случае остановки войны по линии фронта в Украине начнётся бунт, государство падёт и Трамп получит свой Афганистан", наверняка будут активно использоваться теми силами, которые пытаются убедить новоизбранного президента США не вести дело к скорейшему прекращению огня по линии фронта, а продолжать прежнюю линию Вашингтона в отношении противодействия РФ или даже её ужесточить", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Мы разбирались в отдельном материале, что означают последние заявления Зеленского на тему отношения Запада к российско-украинскому конфликту.

Ранее в Financial Times писали, что Трамп намерен закончить войну в Украине по линии фронта, но предоставление гарантий оставит на Европу.