Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при новоизбранном президенте США Дональде Трампе война будет закончена, но каким образом это произойдет, он не знает.

Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

"Изменение политики США говорит о том, что война будет закончена. Я не знаю как. Наше задание - не дать возможность склонить нас к уступкам", - заявил президент.

Зеленский также дал понять, что не пойдет на переговоры с Москвой один на один.

"Переговоры с Россией возможны только не наедине с убийцей и при условии, что Украина – сильная", - сказал президент.

Он также прокомментировал заявления советников Трампа о необходимости заморозки войны по линии фронта с контролем России над захваченными территориями.

"Я серьезно буду относиться только к переговорам с Трампом. Не с его советниками. Это уровень президентов", - отметил Зеленский.

При этом он все же полагает, что "Путину не дадут договариваться на капитуляционных условиях для Украины". По его словам, Трамп не говорил ему: "Я стану президентом и садитесь за стол переговоров".

Также он дал понять, что сейчас переговоры о завершении войны он вести не хочет.

"Путин хочет сейчас договариваться на капитуляционных условиях по Украине, но этого не будет, мы ему не дадим. Переговоры с РФ возможны при условии, что Украина будет сильной, переговоры по состоянию на сегодняшний день - это проигрышный вариант, в слабой ситуации нечего там делать", - добавил Зеленский.

Напомним, Трамп заявил, что война в Украине должна прекратиться, это станет приоритетом его администрации.

Ранее СМИ писали, что новоизбранный президент США может положить конец войне и получить более выгодную сделку от Москвы.