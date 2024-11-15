Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что во время разговора с Дональдом Трампом избранный президент США изложил "более нюансированную" позицию по Украине.

Об этом глава немецкого правительства сказал в интервью Sueddeutsche Zeitung.

По словам немецкого канцлера, его разговор с Трампом был, "возможно, на удивление, очень подробным и добрым".

Он рассказал, что "некоторое время" обсуждал с избранным президентом США войну в Украине, и у него сложилось впечатление, что Трамп "имеет более нюансированную позицию, чем это часто считается". Шольц не объяснил, что имеет в виду.

На вопрос, будет ли Дональд Трамп пытаться заключить соглашение с Россией о прекращении войны через голову украинцев, канцлер ФРГ сказал, что в разговоре избранный президент США не дал "никаких признаков" того, что он это сделает.

Сегодня Шольц поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора обсуждали Украину.

Как пишет пресса, этот разговор готовился несколько недель и был проведен по инициативе Берлина. При этом он был согласован с "Большой семеркой".