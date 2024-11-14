Минимум 10 граждан Германии погибли на войне в Украине.



Это следует из ответа немецкого федерального правительства на парламентский запрос депутата бундестага от левой партии "Союз Сары Вагенкнехт" Андрея Гунько.



"Федеральное правительство должно позаботиться о том, чтобы граждане Германии не принимали участие в войне в Украине", - заявил Гунько изданию Frankfurter Rundschau, призвав власти ФРГ приложить усилия для начала переговоров о прекращении огня между Киевом и Москвой.

Ранее мы не раз сообщали о гибели иностранных добровольцев, воевавших на стороне ВСУ. Например, в Луганской области погиб доброволец из Тайваня.

Война в Украине идет уже 993-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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