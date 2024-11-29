Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента полковника Павла Палису, который является командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" .

Об этом президент сообщил в своем вечернем обращении.

"Боевой командир, командир 93-й бригады "Холодный Яр". Он отлично понимает, что в бригадах, на фронте. И мне нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию прямо с фронта", – охарактеризовал Палису Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, а заместителем главнокомандующего ВСУ - Олега Апостола.

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