Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 24 ноября.

Главное из заявлений президента:

Отметил, что на этой неделе Украине поступили новые пакеты помощи: в частности, военный пакет на 275 миллионов долларов от США и доставленная из Канады система ПВО NASAMS. Рассказал о санкциях Соединенных Штатов, введённых против банковского сектора РФ. Сообщил, что продолжается экспертиза обломков российской ракеты, ударившей по Днепру, чтобы "вместе с союзниками найти ответ на этот эскалационный шаг".

Ранее Зеленский оценил ущерб от обстрелов РФ, нанесённый портовой инфраструктуре после запуска украинского морского коридора.

Россияне повредили 312 объектов Украины и более 20 грузовых судов, более 60-ти ударов ракетами и дронами получила продовольственная инфраструктура страны.

Война в Украине продолжается 1005-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 24 ноября 2024 года – у нас в обновляемом в онлайне.

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