В Сумах в результате сегодняшнего обстрела погибли два человека.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

По словам президента, под удар попала станция технического обслуживания.

Ранее горсовет Сум сообщил об ударе по гражданской инфраструктуре, однако о погибших не заявлялось. Повреждены стоянка, автомобили и окна жилых домов.

Между тем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликовали фото ликвидации последствий обстрела города.

Война в Украине идет 1007-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. У российских войск произошел крупный прорыв в районе Великой Новоселки Донецкой области. Также россияне продвинулись южнее Покровска, одновременно двигаясь в сторону границы с Днепропетровской областью со стороны Селидово. Кроме того, как сообщил военный паблик Deep State, в Харьковской области армия РФ десантировалась на лодках через реку Оскол севернее Купянска и закрепилась на западном берегу. В Курской области российские войска продвинулись в юго-западной части курского плацдарма ВСУ.

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