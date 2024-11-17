Сегодня утром россияне несколькими волнами атаковали Николаев дронами-камикадзе типа "Shahed 131/136". Погибли две женщины, еще шесть человек получили ранение, среди них двое детей.

Об этом сообщают глава Николаевкой ОВА Виталий Ким и ГСЧС.

Повреждены частные жилые дома, многоэтажный дом, автомобили, торговый центр, объект инфраструктуры. Возникло несколько пожаров.

В результате атаки погибли две женщины, ранены шесть человек, в том числе двое детей.

Напомним, вчера российские ударные беспилотники в очередной раз атаковали Киев. В результате падения обломков в Оболонском районе повреждена жилая инфраструктура.

Накануне Одесса подверглась массированному комбинированному вражескому удару. В результате погибла женщина. Пострадали 10 человек.

Война в Украине идет 996-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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