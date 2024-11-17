В Днепропетровской области в результате массированной атаки РФ погибли двое железнодорожников. Об этом сообщает "Укрзалізниця".

"В результате вражеского обстрела депо погибли двое железнодорожников. Еще трое наших коллег ранены, их состояние пока удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В Днепре из-за атаки РФ 42-летний мужчина получил осколочные ранения, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобиль.

В Кривом Роге после ракетного удара разрушен объект инфраструктуры и пропал свет, сообщил мэр города Александр Вилкул.

Из-за этого возникли аварийные отключения котельных и насосных станций. Также есть проблема на сетях водо- и теплообеспечения.

В городе нет света, больницы перешли на генераторы. Также исчезала вода, насосные станции сейчас переводят на альтернативные источники питания.

Кадры масштабного задымления после удара по Кривому Рогу.

Напомним, Россия запустила сегодня по Украине около 120 ракет и 90 дронов.

Война в Украине идет 996-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.