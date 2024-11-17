Россияне нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Повреждения зафиксированы в трех районах столицы.

Об этом сообщает КГВА.

В Печерском районе произошло частичное разрушение перекрытия дома. Также повреждена одна из квартир. Пострадала одна женщина, еще 30 человек были эвакуированы.

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории в жилой застройке вблизи супермаркета Сильпо.

В Деснянском районе также падение обломков на открытой территории и на крышу недостроенного здания.

В связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Удар по Киеву, который наносился сегодня, был самым мощным за последние три месяца, сообщила городская военная администрация.

Применялись крылатые ракеты Х-101/55, ракеты "Кинжал", баллистические ракеты Искандер-М (KN-23), ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и ударные БПЛА.

Тревога длилась пять часов.

Напомним, сегодня утром в результате атаки дронов в Николаеве погибли две женщины, еще шесть человек получили ранение, среди них двое детей.

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