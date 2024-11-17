Сегодня, 17 ноября, Россия совершила одну из крупнейших воздушных атак по инфраструктуре Украины. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

"Россия начала одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против мирных городов, спящих мирных жителей, критически важной инфраструктуры. Это истинный ответ военного преступника Путина всем тем, кто звонил и посещал его недавно. Нам нужен мир силой, а не умиротворением", - написал он в соцсети Х.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергоинфраструктуре Украины.

"Очередная массированная атака на энергетическую систему. Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине", - написал он в Facebook.

Напомним, в Печерском районе Киева произошло частичное разрушение перекрытия дома, повреждена одна из квартир. Пострадала одна женщина.

Война в Украине идет 996-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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