Москва готовит власти российских регионов к завершению войны в Украине.

Об этом пишет газета "Коммерсант".

Издание приводит подробности недавнего семинара, который администрация Владимира Путина провела в конце ноября для вице-губернаторов при участии первого заместителя ее главы Сергея Кириенко.

Среди прочих тем на мероприятии затронули подготовку к завершению войны в Украине.

"АП исходит из того, что конец "СВО" будет и к нему надо быть готовым",- заявил источник газеты.

Вице-губернаторам объяснили, что "будущие результаты "СВО" должны расцениваться в обществе как победа".

В Кремле рекомендовали региональным властям ориентироваться в этом вопросе не на "рассерженных патриотов" и не на "либералов", у которых свои трактовки того, чем должна завершиться война, а на "спокойное большинство", которое будет довольно достижением обозначенных Путиным целей ("денацификация и демилитаризация" Украины), а также сохранением за Россией захваченных территорий.

"Это большинство необходимо сохранять и расширять", - передаёт газета рекомендации Кремля вице-губернаторам РФ.

То есть у Путина видят окончание войны как минимум с сохранением за Россией захваченных территорий.

Напомним, согласно опросам общественного мнения, большинство россиян поддерживают завершение войны по линии фронта.

Между тем сегодня Владимир Зеленский признал, что ВСУ не хватает сил для возвращения своих территорий военным путём.