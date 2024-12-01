Согласие президента Владимира Зеленского не воевать за территории, если Украину примут в НАТО - это попытка Киева сорвать переговоры с Владимиром Путиным.

Такое мнение выразил в интервью журналу Le Parisien бывший глава военной миссии Франции при ООН Доминик Тренкан.

"Когда вы заранее объявляете, чем должны завершиться переговоры, например, возвращением потерянных территорий, вы не сможете привлечь к этим переговорам господина Путина. Это совершенно нереалистично", - заявил отставной генерал.

По его словам, "НАТО является той самой причиной, которую Путин использует как оправдание войны".

Поэтому "вовлечение НАТО в обсуждение только усугубляет ситуацию для российской стороны. А для переговоров нужны двое".

"Разве что целью было показать, что господин Путин не хочет вести переговоры и отвергает все предложения", - заявил Тренкан.

Также он характеризует заявление Зеленского как "признание поражения и неспособность трезво оценить реальность и спроецировать ее на будущее".

В то же время "когда Зеленский говорит, что хочет остановить горячую фазу войны, он прав. Нельзя продолжать в том же духе, иначе украинская молодежь будет уничтожена".

При этом Тренкан считает, что НАТО не будет реагировать на слова украинского президента, "чтобы не подчеркивать ошибки Владимира Зеленского".

Напомним, Украина просит НАТО официально пригласить ее в Альянс во время заседания, которое состоится на следующей неделе.