Сразу 77,8% участников ежегодного собрания членов Американской торговой палаты в Украине (AmCham) ожидают прекращение огня в 2025 году.

В опросе, в котором приняли участие более 230 респондентов, также более двух третей – 67,9% – ожидают приезд Дональда Трампа в Киев в следующем году.

Наконец, почти две трети – 62,7% – рассчитывают на возобновление международных полетов в Украину в 2025 году.

Насколько вероятно завершение войны в Украине в ближайшее время, мы анализировали в материале Позиция Трапма, выбор Путина, связка с Китаем. Закончится ли война после 20 января.

Этот сценарий далеко не гарантирован, хотя его вероятность и увеличилась после того, как Трамп назначил своим спецпредставителем сторонника прекращения огня по линии фронта Кита Келлога, а не кого-то из "партии войны", и провел другие подобные назначения. Однако она увеличилась до 50%, а не до 100%. В тоже время есть много сил и факторов, которые завершению войны препятствуют.

Ранее стало известно, что вероятность мирных переговоров по Украине "очень высока", они будут вестись по сценарию корейского варианта.