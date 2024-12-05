Запад готовит для Владимира Зеленского "золотую ссылку" в Лондон после окончания активных боевых действий в Украине.

Так утверждает испанская газета "Эль Мундо" со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах.

"Вот уже две недели ходят слухи о том, что, если перемирие все же состоится, Запад готовит для Владимира Зеленского "золотое изгнание" в Лондоне, пока Украина проводит президентские выборы, отложенные с 2023 года из-за войны", - говорится в статье.

По данным газеты, "этот шаг будет сопровождаться быстрым вступлением в ЕС, экономической помощью для восстановления и европейским развертыванием миротворческих сил".

Издание не уточняет, по какой причине будет предложена "ссылка" украинскому президенту и будет ли он принимать участие в выборах (судя по "золотому изгнанию" - не будет).

Другие медиа о таком сценарии после гипотетической остановки войны не сообщали.

Ранее ряд британских изданий написали, что Владимир Зеленский на новых выборах президента может проиграть бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. И что рейтинг украинского президента сейчас на уровне 16%. Большинство украинцев предпочли бы, чтобы Зеленский вообще не выдвигал свою кандидатуру на второй срок.

Мы также сообщали, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный впервые выступил публично после назначения послом в Великобритании.