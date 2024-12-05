Кулеба уверяет, что будет жить в Украине, несмотря на работу в Гарварде
Дмитрий Кулеба уверяет, что будет жить в Украине, несмотря на свою новую работу в американском Гарварде.
Об этом бывший министр иностранных дел страны заявил в комментарии Би-Би-Си.
По его словам, обязанности в Гарвардской школе составляют лишь несколько лекций на семестр, а потому он будет регулярно возвращаться домой.
Кулеба объяснил, что законодательство позволяет дипломатам в статусе чрезвычайного и полномочного посла выезжать зарубеж во время мобилизации, поэтому он ничего не нарушает, когда пересекает границу.
Ранее Кулеба заявил, что с Трампом "можно работать". Грядущее возвращение Дональда Трампа на пост президента США по итогам выборов не обязательно будет означать прекращение американской помощи Украине – просто к Трампу "нужно найти подход".
По мнению Кулебы, в случае победы Трамп будет "совсем иным президентом", чем Джо Байден, но это не должно пугать Украину.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что после своего избрания сможет "прекратить войну в течение 24 часов", но не раскрыл подробности своего плана.
Ранее глава МИД Украины Кулеба назвал два главных принципа посредничества для мирных переговоров.