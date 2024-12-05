Дмитрий Кулеба уверяет, что будет жить в Украине, несмотря на свою новую работу в американском Гарварде.

Об этом бывший министр иностранных дел страны заявил в комментарии Би-Би-Си.

По его словам, обязанности в Гарвардской школе составляют лишь несколько лекций на семестр, а потому он будет регулярно возвращаться домой.

Кулеба объяснил, что законодательство позволяет дипломатам в статусе чрезвычайного и полномочного посла выезжать зарубеж во время мобилизации, поэтому он ничего не нарушает, когда пересекает границу.

Ранее Кулеба заявил, что с Трампом "можно работать". Грядущее возвращение Дональда Трампа на пост президента США по итогам выборов не обязательно будет означать прекращение американской помощи Украине – просто к Трампу "нужно найти подход".

По мнению Кулебы, в случае победы Трамп будет "совсем иным президентом", чем Джо Байден, но это не должно пугать Украину.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что после своего избрания сможет "прекратить войну в течение 24 часов", но не раскрыл подробности своего плана.

Ранее глава МИД Украины Кулеба назвал два главных принципа посредничества для мирных переговоров.