Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба трудоустроился в США старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.

Об этом сообщается на сайте Центра.

Кулебу там называют "одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения", "всемирным поборником демократии, свободы и стойкости" и "ведущим архитектором внешней и политики безопасности Украины".

В Гарварде Кулеба займется темами "на пересечении дипломатии, безопасности и устойчивости", будет исследовать стратегии противодействия автократиям, укрепление демократических институтов и построение устойчивых международных коалиций.

В Школе им. Кеннеди он будет давать семинары и лекции студентам, преподавателям и стипендиатам.

А также планирует написать книгу.

Напомним, СМИ писали, что на закрытой встрече президент Украины Владимир Зеленский заявил "слугам", что главу МИД Дмитрия Кулебу увольняют, потому что ему "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия".

По версии The Economist, его уволили, потому что он не хотел "грубить" западным дипломатам.