В оккупированный Мариуполь вернулась треть жителей, потому что им негде жить на подконтрольной части Украины.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Ми-Україна".

"Причина - отсутствие достаточной поддержки и решения жилищного вопроса на территории Украины. Людям банально негде жить. Если они работают, не хватает денег, чтобы обеспечивать аренду. Люди вынуждены возвращаться, это абсолютно не идеологическая история", - сказал Андрющенко.

Также люди боятся, что россияне национализируют их имущество.

"Люди находятся в выжженном и очень сложном эмоциональном состоянии на сегодняшний день и под давлением россиян те, у кого не поврежденное жилье они просто заезжают в Мариуполь, переоформляют его по российскому законодательству для того, чтобы сохранить, для того чтобы его не национализировали оккупанты, а затем выезжают и возвращаются назад", - отметил советник мэра.

Ранее глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что государственная политика в вопросе поддержки переселенцев полностью провалена.

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