Россияне открыли часть трассы, которая соединит Ростов с захваченным Мариуполем. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Введен в эксплуатацию участок дороги длиной 10 км от границы с Ростовской областью до Новоазовска. Там еще идут работы по расширению проезжей части трассы до четырех полос.

В планах россиян проложить магистраль, которая свяжет Ростов-на-Дону с Мариуполем, а дальше - с Симферополем. Это часть сухопутного маршрута в Крым.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что россияне активно строят военную логистику вокруг Мариуполя и используют порт, железную дорогу, дорожные магистрали, чтобы наладить сообщение с Крымом в обход Керченского моста.

"Оккупанты активно строят военную логистику вокруг Мариуполя. Захваченный город стал стратегически важным для российских оккупантов. Они используют все возможности – порт, железную дорогу, дорожные магистрали. Все с одной целью – наладить сообщение в обход "крымского моста" для обеспечения поставок оккупационной армии на Юге и Востоке Украины. При этом, оккупированные территории включаются в единую логистическую сеть с россией под пропагандистским месседжем о "воссоединении"", - сообщил Бойченко.

Напомним, в августе россияне достроили и запустили новую железную дорогу из Ростова-на-Дону РФ в оккупированный Мариуполь через Гранитное/Маловодное.

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