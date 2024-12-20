В пятницу, 20 декабря, в Украине идет 1031-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:27 "Везут до Одессы, а затем отпускают без денег и жилья". Херсонцы рассказала, как проходит эвакуация из области.

ОВА сегодня призвала жителей Херсона эвакуироваться из-за усилившихся обстрелов и попыток РФ высадить ДРГ. Однако по факту власти никак не помогают людям с переездом, сообщают херсонцы в соцсетях.

Ксения Келеберда, у которой в городе остались родные и близкие, пишет, что связалась с контактными номерами, указанными ОВА в сообщении об эвакуации. Ей сразу не ответили, но через время перезвонили с киевского номера и сообщили, что могут предложить только автобус до Одессы.

"Везут в Одессу, а затем выпускают на свободу с чистой совестью, но без денежной и всякой другой помощи. То есть, довезли ну и иди себе, живи... Никакого размещения в гостиницах или шелтерах хоть на время, чтобы жилье подыскать, если, конечно, деньги есть. Лайфхак – если задавать неудобные вопросы, то дадут тайный номер волонтеров, помогающих с жильем. Вот такая она – эвакуация по херсонски", - сообщает Келеберда.

11:12 Евросовет назвал ошибочной свою формулировку о том, что "Украина должна выиграть эту войну", передает американское издание Politico.

"На сайте Совета говорится: "Украина должна выиграть эту войну". Однако, связавшись с Playbook (раздел Politico - Ред.), представитель Совета сказал, что это ошибка, и она будет исправлена", - пишет издание.

В согласованном документе Европейского совета по Украине говорится, что "Россия не должна победить".

"Победа" - самое трудное слово. Это контрастирует с настойчивостью Каллас в том, что Украина должна победить, - но лидеры ЕС, похоже, не могут заставить себя зайти так далеко. Стоя рядом с Зеленским, Коста предложил другую формулировку: "Международное право должно победить, а вторжение должно быть отбито", - пишет Politico.

10:57 Возле метро Лукьяновская спасатели уже закончили ликвидацию последствий утреннего удара. Восстановлено движение по улице Юрия Ильенко.

Частично разрушен фасад бизнес-центра, который находится возле метро. Сама станция не пострадала.

10:36 Сгоревший склад в Бориспольском районе под Киевом использует "Розетка", свидетельствуют новые кадры с места.

На них видны брендированные машины этого магазина, стоящие рядом.

10:27 Воздушные силы заявили, что утром сбили все 5 "Искандеров", летящие на Киев.

Также Воздушные силы сообщают о разрушениях в Киеве вследствие падения обломков сбитых ракет.

О пуске "Кинжалов" не сообщается, хотя о них писала КГВА и мониторинговые паблики. Также взлет МиГ-31К фиксировался официально в момент утренней атаки.

Официально власти города о прилётах по Киеву также не сообщали. Только о падении обломков сбитых ракет.

Напомним, после ракетной атаки фиксировались масштабные разрушения в районе ТЦ "Торонто" на Большой Васильковской и в районе метро «"Лукьяновская".

Также пишут о сбитии 40 "Шахедов" из 65. Ещё 20 "локационно утрачены".

10:20 Еще фото пострадавшего БЦ «Торонто» в Киеве.

10:08 В Донецке с утра также были прилёты. Местные паблики сообщали о взрывах.

Российские телеграм-каналы пишут, что удар был по зданию на бульваре Шевченко, где раньше находилось "МГБ".

10:06 Последствия ракетной атаки в гостинице Holiday Kyiv, которая расположена в БЦ "Торонто".

В гостинице полностью выбиты окна, частично обвалились части фасада здания, эвакуированы около 100 человек.

"Первый удар был около 07:00. Мы сразу эвакуировали всех жителей гостиницы, люди направились со своими вещами в метро", - заявила девушка.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые фиксируют повреждения.

09:58 Россия прокомментировала утренний удар по Киеву и области.

Заявляется, что это "ответ на недавнюю атаку западными ракетами по Ростовской области".

Минобороны РФ утверждает, что нанесло удар по "пункту управления СБУ", киевскому КБ "Луч" и позициям ЗРК Patriot.

09:54 Последствия ракетной атаки в районе БЦ "Торонто" на Большой Васильевской в Киеве.

Полностью уничтожено около 10 автомобиле еще двадцать получили повреждения.

Повреждены фасады двух жилых домов.

На месте работает около двадцати единиц спасательной техники, а также сотрудники ГСЧС.

09:49 Россияне продвинулись в Курской области в районе деревни Кругленькое, свидетельствует карта Deep State.

Видно продвижение в сторону Малой Локни на севере плацдарма ВСУ.

О продвижении РФ около Кругленького на днях сообщали российские паблики.

Ранее в сети писали, что в атаках в этом районе участвовали северокорейские войска.

09:33 Вид на БЦ "Торонто" в Киеве после ракетной атаки.

Власти официально не сообщали о прилёте, только о падении обломков в нескольких районах города.

09:26 В районе Херсона - обострение военной ситуации.

Город с утра подвергся массированному артиллерийскому обстрелу, власти также заявили об атаке российской ДРГ.

После обстрела много разрушений, уже известно об одном погибшем и девяти раненых, сообщает ОВА.

Глава ОВА Александр Прокудин заявляет, что во время этих обстрелов российские ДРГ пытались продвинуться в направлении Херсона и высадиться на правом берегу Днепра, но "были обнаружены и уничтожены". О том же пишут и паблики украинских военных.

В то же время они сообщают, что обстрел продолжается, а россияне пустили по Днепру дымовую завесу.

Напомним, что глава Херсонской ОВА Прокудин в начале декабря говорил, что россияне собрали "300 лодок для переправы через реку" и готовятся к наступлению на Херсон.

09:22 В Киеве один погибший и 9 пострадавших в результате ночной ракетной атаки, сообщает мэр Виталий Кличко.

Повреждены тепломагистрали в Голосеевском районе, без тепла остались 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов.

09:07 Ещё кадры разрушений после обстрела в районе метро Лукьяновская в Киеве.

Ранее власти сообщали о пожаре в районе нежилой застройки Шевченковского района.

С начала полномасштабной войны россияне неоднократно атаковали находящийся в этом районе военный завод "Артем".

08:57 Ещё кадры после ударов по центру Киева сегодня утром.

В частности, пострадал бизнес-центр "Торонто" на Большой Васильковской улице.

Также, судя по видео, есть разрушения и в районе метро "Лукьяновская".

08:54 Так выглядит дом в Кривом Роге, который был разрушен в результате вчерашней ракетной атаки.

08:50 Информация о погибшем в Киеве не подтвердилась, заявил мэр Виталий Кличко.

По его словам, в ходе утренней ракетной атаки пострадали семь человек.

08:44 Момент прилёта в районе бизнес-центра на улице Большой Васильковской в Киеве.

На втором видео - тушение горящих автомобилей.

Напомним, власти столицы заявляют о падении обломков сбитых ракет на город.

08:37 По Киеву выпустили восемь ракет - среди них "Кинжал" и Искандер/KN-23.

"В результате этого удара зафиксировано падение обломков в трех районах города", - сообщили в городской военной администрации.

1. В Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу с последующей разгерметизацией; загорелось 5 автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.

По другому адресу поврежден фасад офисного здания с последующим возгоранием на кровле, произошло разрушение на пятнадцатом этаже (вероятно, заблокированы люди). Предварительно пострадали 2 человека, которые были госпитализированы.

2. В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован.

3. В Шевченковском районе возник пожар на территории нежилой застройки.

Информация о падении отломков в Днепровском районе не подтвердилась.

08:17 Ещё кадры последствий атаки по Киеву. Сообщают об одном погибшем и двух пострадавших.

Мониторинговые паблики пишут, что в ходе утреннего обстрела часть ракет летела по Киеву, а часть по Василькову.

Жители Василькова около семи часов утра начали массово писать о взрывах.

В городе расположен военный аэродром, за которые шли бои в начале российского вторжения. Но был ли прилёт по Василькову, официально не подтверждалось.

07:57 Частично разрушенный дом в Кривом Роге, куда вчера попала ракета.

Пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы.

Прилёт был по двухэтажному многоквартирному дому, где именно, не сообщается.

07:51 Ещё кадры после атаки по Киеву.

В одном из районов горит крыша высотного здания.

Так же слышны взрывы, предварительно взрываются автомобили.

Пострадал, в том числе Шевченковский район города.

07:46 Ещё кадры масштабного пожара на складе в Борисполе.

По объекту попали беспилотники.

Для тушения привлекли, в том числе пожарных из аэропорта "Борисполь", а также пожарный поезд.

07:42 Паблики пишут, что после обстрела горят склады в Бориспольском районе Киевской области (на видео).

В Киеве же насчитали четыре локации, где зафиксированы последствия ракетной атаки.

Две в Голосеевском районе, одна в Днепровском (сообщают о попадании по недострою) и одна в Соломенском, где загорелось здание.

07:35 Киев подвергся ракетной атаке. Запускались "Кинжалы" и баллистика.

После падения обломков в Голосеевском районе загорелись автомобили.

Сообщают о пострадавшем. Очевидцы писали о двух взрывах.