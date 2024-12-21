Киев и Москва не смогли достичь соглашения по сделке о продолжении экспорта российского газа в Европу через территорию Украины при посредничестве Азербайджана.

Об этом сообщил Reuters источник в азербайджанской компании SOCAR.

Европейский союз и Украина попросили Азербайджан содействовать обсуждению с Россией газового транзитного соглашения, срок действия которого истекает в конце этого года.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что очевидно, что новой сделки с Киевом о поставках российского газа через Украину в Европу не будет. "Газпром" также не планировал продолжение транзита газа через Украину в следующем году.

Украина заявила, что не будет продлевать контракт, по которому в Европу ежегодно отправляется около 15 миллиардов кубометров (млрд куб. м) российского газа. Это сопоставимо с 150 млрд кубометров газа, прошедшего через Украину в 2022 году.

Владимир Зеленский также заявил в четверг, что Киев может рассмотреть возможность продолжения транзита российского газа, но только при условии, что Москва не получит оплату до окончания войны - условие, которое она вряд ли примет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что срок действия транзитного соглашения истекает утром 1 января. Он сказал, что транзит может возобновиться только для нероссийского газа, если этого потребует Европейская комиссия.

Источник в SOCAR сообщил иностранным журналистам, что SOCAR уже почти год выступает посредником в переговорах между украинскими и российскими энергетическими компаниями по просьбе Украины и Европейского союза.

Известно, что Евросоюз не сможет сократить поставки российского газа, что ставит под угрозу планы отказаться от топлива из России к 2027 году.