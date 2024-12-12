Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 1 января 2025 года.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время 7-го немецко-украинского бизнес-форума, который прошел в Берлине 11 декабря.

"Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января. И мы это делаем уже давно. Только в этом году мы провели несколько стресс-тестов для нашей газовой системы, как она будет функционировать при нулевом транзите", – сказал Галущенко.

Ранее заявления о прекращении транзита делала и российская сторона. Так, в октябре глава Кремля Владимир Путин дал понять, что поставок российского газа через Украину в следующем году может не быть. Путин сообщил, что бронировать мощности для поставок газа из РФ через Украину в 2025 году надо было начинать в июле, и срок уже пропущен.

А в ноябре Reuters со ссылкой на внутренний план компании "Газпром" на 2025 год написало, что россияне не планируют поставлять газ в Европу транзитом через Украину. "Газпром" ожидает, что экспорт газа в "дальнее зарубежье" в 2025 году сократится до 39 млрд кубометров из-за прекращения транзита через Украину.