Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что сможет добиться сохранения транзита газа РФ через Украину после Нового года, сообщает Reuters.

Издание пишет, что "Словакия готовится к интенсивным переговорам о поставках российского газа после 2024 года".

Фицо подчеркнул, что Словакия хочет избежать дополнительных расходов на альтернативные маршруты и сохранить транзит через Украину. Премьер Словакии также добавил, что страна имеет достаточные запасы газа и планирует совместное решение с партнерами из ЕС.

По словам словацкого премьера, у его страны есть долгосрочный контракт с российским "Газпромом", и она хотела бы сохранить импорт российского газа через Украину. Однако транзит прекратится в конце 2024, поскольку Украина не планирует продлевать контракт на транзит.

Фицо отметил, что стремится обеспечить продолжение поставок с востока во избежание уплаты высших транзитных сборов за газ по другим направлениям.

"Мы не видим ни одной причины платить больше за газ, чем это необходимо по геополитическим причинам", – заявил он.

Ранее стало известно, что Фицо набрал Шмыгаля, чтобы предложить решение для возобновления транзита нефти из России.

Известно, что Евросоюз не сможет сократить поставки российского газа и отказаться от него к 2027 году, в то время как "Газпром" пока не планирует продолжение транзита газа через Украину в следующем году.