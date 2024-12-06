Страны Евросоюза пытаются убедить США смягчить санкции в отношении российского "Газпромбанка".

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, страны ЕС обеспокоены тем, что санкции против "Газпромбанка" могут "создать угрозу для безопасности поставок в регион".

Опасения в Европе возросли в связи с опубликованным вчера указом президента РФ Владимира Путина о новом порядке оплаты поставок российского газа. Указ внес изменения в другой указ Путина - от 31 марта 2022 г. "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".

В прежней схеме иностранцы платили за газ в валюте, а "Газпромбанк" при получении конвертировал ее в рубли, после чего обязательство по оплате перед поставщиком - "Газпромом" - считалось исполненным. Теперь иностранцы будут платить рублями.

По словам источников, в ходе переговоров ЕС и США рассматриваются такие вопросы, как возможность законного осуществления платежей через дочернюю компанию "Газпромбанка", базирующуюся в Люксембурге, и другие каналы платежей.

Как мы писали, 21 ноября США расширили санкции против российского финансового сектора, под которые попал "Газпромбанк".

Между тем сегодня Евросоюз не смог одобрить 15-й пакет санкций против РФ из-за позиции двух стран.