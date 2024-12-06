Европейский Союз сегодня не смог одобрить 15-й пакет санкций против РФ из-за позиции двух стран.

Об этом сообщает агентство Reuters, не уточняя, какие именно страны заблокировали утверждение ограничений.

Однако Reuters назвало причину действий стран: они не утвердили принятие пакета из-за разногласий по поводу продления времени, отведенного европейским компаниям на выход с российского рынка. К этому вопросу в Европе решили вернуться позже.

Также пакет подразумевал санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, и продление срока для Чехии на импорт нефтепродуктов из России, поставляемых в основном через Словакию. Хотя Прага заявила, что не стремится продлевать это разрешение, срок которого истек в четверг, Братислава выступила за его сохранение.

ЕС запретил импорт большей части нефти из РФ, но Чехия, Словакия и Венгрия получили исключение из-за отсутствия альтернатив.

О том, что Евросоюз готовит новый, уже 15-й по счету, пакет анитроссийских санкций, стало известно в середине ноября. Тогда сообщалось, что он будет нацелен на теневой флот РФ.

Летом СМИ писали, что Россия увеличивает доходы от продажи нефти, показателем чего является рост перевозок теневым танкерным флотом.