Евросоюз готовит новый, уже 15-й по счету, пакет анитроссийских санкций, который будет нацелен на "теневой флот" РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство сообщает, что о планах Евросоюза "атаковать" "теневой флот" РФ, с помощью которого она экспортирует свою нефть, рассказали неназванные источники. По их словам, следующий пакет также будет включать санкции против отдельных лиц, участвующих в торговле. Обсуждение ограничений, входящих в новый пакет, продолжается.

Новые санкции в ЕС планируют принять до конца этого года.

Между тем 14 ноября Европейский парламент принял резолюцию с требованием ввести целевые санкции против теневого флота России.

Летом сообщалось, что Россия увеличивает доходы от продажи нефти, показателем чего является рост перевозок теневым танкерным флотом. По данным Lloyd's List Intelligence, более 630 танкеров - причем некоторые из них старше 20 лет - в настоящее время задействованы в перевозке российской нефти, а также находящейся под санкциями иранской нефти.

На днях Владимир Зеленский утвердил новые санкции, которые касаются 102 юридических лиц и 15 физических лиц из России и Беларуси.