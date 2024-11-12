Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции, которые касаются 102 юридических лиц и 15 физических лиц из России и Беларуси.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

В указе №762 введены санкции против 63 юридических лиц из России. Среди них – российские аэропорты, включая все московские и питерские, а также авиакомпании.

Среди подсанкционных лиц в указе №761– "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев и "председатель законодательного собрания" города Владимир Немцев.

Уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк объяснил указы тем, что Зеленский санкциями хочет вынудить иностранные авиакомпании не летать в РФ.

"Иностранные авиаперевозчики вынуждены будут либо нарушать санкции, либо отказаться от работы на российском рынке", - написал Власюк в Фейсбуке.

"Последний (указ) интересен тем, что позволит повлиять на планы врага привлекать к осуществлению внутренних пассажирских перевозок авиакомпании "дружественных" стран", - добавил он.

"Заметим, что речь идет об украинских санкциях, которые не могут повлиять на деятельность авиакомпаний, поскольку авиасообщения с Украиной сейчас нет.

То есть только в случае разблокировки авиасообщения с Украиной эти компании будут записаны Киевом в нарушители санкций", - комментирует указы телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, в первый день осени Владимир Зеленский сообщил, что ввёл в действие новые санкции, утвержденные ранее СНБО. Под них попали российская авиационная промышленность, а также украинские граждане, сотрудничавшие с россиянами.

Между тем на днях газета Financial Times написала, что после победы Дональда Трампа на Западе обсуждают снятие с России финансовых санкций.