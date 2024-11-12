Зеленский утвердил санкции против ряда лиц и предприятий из России и Беларуси. Указы
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции, которые касаются 102 юридических лиц и 15 физических лиц из России и Беларуси.
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
В указе №762 введены санкции против 63 юридических лиц из России. Среди них – российские аэропорты, включая все московские и питерские, а также авиакомпании.
Среди подсанкционных лиц в указе №761– "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев и "председатель законодательного собрания" города Владимир Немцев.
Уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк объяснил указы тем, что Зеленский санкциями хочет вынудить иностранные авиакомпании не летать в РФ.
"Иностранные авиаперевозчики вынуждены будут либо нарушать санкции, либо отказаться от работы на российском рынке", - написал Власюк в Фейсбуке.
"Последний (указ) интересен тем, что позволит повлиять на планы врага привлекать к осуществлению внутренних пассажирских перевозок авиакомпании "дружественных" стран", - добавил он.
"Заметим, что речь идет об украинских санкциях, которые не могут повлиять на деятельность авиакомпаний, поскольку авиасообщения с Украиной сейчас нет.
То есть только в случае разблокировки авиасообщения с Украиной эти компании будут записаны Киевом в нарушители санкций", - комментирует указы телеграм-канал "Политика Страны".
Напомним, в первый день осени Владимир Зеленский сообщил, что ввёл в действие новые санкции, утвержденные ранее СНБО. Под них попали российская авиационная промышленность, а также украинские граждане, сотрудничавшие с россиянами.
Между тем на днях газета Financial Times написала, что после победы Дональда Трампа на Западе обсуждают снятие с России финансовых санкций.