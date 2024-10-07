Российский наркобарон хочет через суд отменить санкции, которые ввел против него Зеленский
Российский наркобарон Егор Буркин (Левченко), известный как Мексиканец, пытается через суд отменить санкции, которые ввел против него президент Украины Владимир Зеленский.
Дело будет слушаться в Кассационном админсуде 11 ноября. Адвокат Буркина требует отмены "противоправного" президентского указа. В качестве соответчиков привлекаются СБУ, СНБО и Кабинет министров.
Буркин известен тем, что создал огромную сеть производства и торговли наркотиками в России и Украине ("Химпром").
Отметим, что на тот же день назначены и другие резонансные слушания.
В частности, по делу главы совета обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, который хочет оспорить указ о лишении его гражданства Украины, а также по делу экс-нардепа Андрея Деркача, который требует отменить санкции, введенные Зеленским в 2021 году.
Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против шестерых физлиц, в числе которых указан российский наркобарон Егор Буркин. Он также известен как Мексиканец (сейчас живет в Мексике).
Также мы писали, что Зеленский попросил Запад больше не снимать санкции с российских олигархов.