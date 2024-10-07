Российский наркобарон Егор Буркин (Левченко), известный как Мексиканец, пытается через суд отменить санкции, которые ввел против него президент Украины Владимир Зеленский.

Дело будет слушаться в Кассационном админсуде 11 ноября. Адвокат Буркина требует отмены "противоправного" президентского указа. В качестве соответчиков привлекаются СБУ, СНБО и Кабинет министров.

Буркин известен тем, что создал огромную сеть производства и торговли наркотиками в России и Украине ("Химпром").

Отметим, что на тот же день назначены и другие резонансные слушания.

В частности, по делу главы совета обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, который хочет оспорить указ о лишении его гражданства Украины, а также по делу экс-нардепа Андрея Деркача, который требует отменить санкции, введенные Зеленским в 2021 году.

Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против шестерых физлиц, в числе которых указан российский наркобарон Егор Буркин. Он также известен как Мексиканец (сейчас живет в Мексике).

Также мы писали, что Зеленский попросил Запад больше не снимать санкции с российских олигархов.