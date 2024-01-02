Состояние российских олигархов за 2023 год выросло на 50 миллиардов долларов, несмотря на санкции.

Это следует из рейтинга Bloomberg, в котором названы 500 самых богатых людей мира.

Всего в Bloomberg Billionaires Index вошли 25 граждан России.

По данным агентства, самым богатым среди российских бизнесменов остается владелец "Норникеля" Владимир Потанин. В прошлом году его состояние выросло на 2,5 миллиарда долларов - до 31,1 миллиарда. В мировом рейтинге самых богатых людей он занимает 47-е место.

В прошлом году среди российских миллиардеров больше всего разбогатели:

основатель "Лукойла" Вагит Алекперов – на 9,29 миллиардов долларов, до 24,7 миллиардов;

соучредитель компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко – на 5,67 миллиардов, до 17,42 миллиардов;

основатель НЛМК Владимир Лисин – на 4,08 миллиарда, до 23,9 миллиардов.

Подсанкционные Герман Хан и Алексей Кузьмичев, бывшие совладельцы "Альфа-Банка", увеличили состояние на 722 миллиона, до 8,3 миллиардов, и на 661 миллион, до 6 миллиардов, соответственно.

Роман Абрамович, проигравший суд по отмене санкций, разбогател в прошлом году на 244 миллиона, его состояние выросло до 8,6 миллиардов.

В то же время гражданин Украины в рейтинге только один – это Ринат Ахметов, занимающий в нем 469-е место. По подсчетам составителей рейтинга, его состояние за год выросло на 0,51 миллиардов долларов — до 5,84 миллиардов.

Ранее мы писали, что к концу 2022 года с момента начала войны обеднели абсолютно все украинские олигархи.

А осенью мы сообщали, что в Украине осталось всего два миллиардера, тогда как в прошлом году их было девять.