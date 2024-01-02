В прошлом году российские олигархи разбогатели на 50 миллиардов долларов, несмотря на санкции
Состояние российских олигархов за 2023 год выросло на 50 миллиардов долларов, несмотря на санкции.
Это следует из рейтинга Bloomberg, в котором названы 500 самых богатых людей мира.
Всего в Bloomberg Billionaires Index вошли 25 граждан России.
По данным агентства, самым богатым среди российских бизнесменов остается владелец "Норникеля" Владимир Потанин. В прошлом году его состояние выросло на 2,5 миллиарда долларов - до 31,1 миллиарда. В мировом рейтинге самых богатых людей он занимает 47-е место.
В прошлом году среди российских миллиардеров больше всего разбогатели:
- основатель "Лукойла" Вагит Алекперов – на 9,29 миллиардов долларов, до 24,7 миллиардов;
- соучредитель компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко – на 5,67 миллиардов, до 17,42 миллиардов;
- основатель НЛМК Владимир Лисин – на 4,08 миллиарда, до 23,9 миллиардов.
Подсанкционные Герман Хан и Алексей Кузьмичев, бывшие совладельцы "Альфа-Банка", увеличили состояние на 722 миллиона, до 8,3 миллиардов, и на 661 миллион, до 6 миллиардов, соответственно.
Роман Абрамович, проигравший суд по отмене санкций, разбогател в прошлом году на 244 миллиона, его состояние выросло до 8,6 миллиардов.
В то же время гражданин Украины в рейтинге только один – это Ринат Ахметов, занимающий в нем 469-е место. По подсчетам составителей рейтинга, его состояние за год выросло на 0,51 миллиардов долларов — до 5,84 миллиардов.
Ранее мы писали, что к концу 2022 года с момента начала войны обеднели абсолютно все украинские олигархи.
А осенью мы сообщали, что в Украине осталось всего два миллиардера, тогда как в прошлом году их было девять.