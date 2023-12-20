Служба безопасности Украины объявила в розыск подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана.

Данные об этом появились в базе на сайте МВД.



Фридмана разыскивают по обвинению в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Сообщается, что Фридман пропал 10 октября 2023 года.

Напомним, против Фридмана после полномасштабного вторжения РФ в Украину на Западе ввели санкции, которые он безуспешно пытался снять. В итоге Фридман решил вернуться в РФ, а в будущем планирует уехать в Израиль, когда там будет стабильная ситуация.

Тем временем в Украине суд арестовал 100% акций "Киевстара", который Фридман и другие совладельцы из РФ контролируют через нидерландскую компанию VEON Ltd.

Ранее в СБУ сообщили, что в Украине арестованы все активы трех российских олигархов более чем на 17 млрд грн: Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова — бывших совладельцев национализированного этим летом "Сенс-банка".