Российский миллиардер Михаил Фридман подтвердил, что покинул Великобританию и переехал в Израиль за неделю до того, как боевики ХАМАС начали нападение на страну. Эскалация конфликта побудила его бежать в Москву.

Об этом он сказал в комментарии агентству Bloomberg.

"Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации. Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно", - сказал Фридман в понедельник по телефону журналистам Bloomberg.

Бизнесмен добавил, что для него больше "невозможно" жить в Великобритании под санкциями.

"Невозможно жить в Великобритании в условиях санкций", — признался он, объясняя решение переехать в Израиль.

По данным агентства, Фридман имеет израильское и российское гражданство.

"Отметим, что в Израиле сейчас начинается большая война и успокоится там все, судя по всему, не скоро. А значит, Фридман на довольно долгое время задержится в РФ, где у него и находятся основные активы", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее СМИ писали, что олигарх покинул Британию и переехал в Израиль, но сейчас находится в Москве.

Тем временем в Украине суд арестовал 100% акций "Киевстара", который Фридман и другие совладельцы из РФ контролируют через нидерландскую компанию VEON Ltd.