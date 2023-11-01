Российский олигарх Михаил Фридман после возвращения в РФ назвал ошибкой инвестиции в Великобританию.

Об этом он заявил изданию Bloomberg.

"Мне не дали выбора, меня выдавили. Сегодня тот факт, что мы (с партнером Петром Авеном - Ред.) инвестировали деньги в Англию, выглядит как колоссальная ошибка", — сказал Фридман.

По данным агентства, Авен еще в июле прошлого года во время трехчасового допроса полиции в лондонском аэропорту заявил, что вложения миллиардов в страны Запада и размещение главного офиса в Англии было ошибкой. Полицейские спросили, почему Авен и его бизнес-партнеры инвестировали миллиарды на Западе и разместили свой офис в Англии.

"По ошибке!" - ответил тот.

Напомним, против Авена и Фридмана после вторжения РФ на Западе ввели санкции, которые они безуспешно пытались снять. В итоге Фридман решил вернуться в РФ, а в будущем планирует уехать в Израиль, когда там будет стабильная ситуация.

У Авена есть гражданство Латвии, но власти страны угрожают его аннулировать.

Как мы писали, в сентябре британские власти закрыли дело против Фридмана, которого подозревали в уклонении от санкций и отмывании денег при выдаче кредита.

Причем в апреле в Британии уже снимали с российского олигарха часть обвинений.