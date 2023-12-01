Суммарный капитал российских олигархов в 2023 году увеличился на 38,6 миллиардов долларов, несмотря на западные санкции.

Об этом пишет агентство Bloomberg, приводя данные рейтинга миллиардеров.

В опубликованной таблице третья колонка показывает изменение капитала состоятельных людей за последнее время, а в четвёртой - относительно к началу 2023 года.

Так, показатели шестерых самых богатых россиян за этот год следующие:

Владимир Потанин, чьё состояние на 1 декабря оценивалось в 30,7 млрд долл., с начала года увеличил его ещё на 2,11 млрд долл.

Леонид Михельсон (27,3 млрд долл.) - +2,71 млрд долл.

Вагит Алекперов (24,5 млрд долл.) - +9,14 млрд долл.

Владимир Лисин (22,9 млрд долл.) - +3,07 млрд долл.

Алишер Усманов (20,3 млрд долл.) - +1,87 млрд долл.

Алексей Мордашов (19,3 млрд долл.) - +618 млн долл.

У олигархов рейтингом пониже дела в 2023 году складывались тоже неплохо:

Михаил Прохоров (125 место, 15 млрд долл.) - +1,81 млрд долл.

Геннадий Тимченко (133 место, 14,5 млрд долл.) - +2,69 млрд долл.

Михаил Фридман (158 место, 12 млрд долл.) - +652 млн долл.

Роман Абрамович (293 место, 7,95 млрд долл.) - +132 млн долл.

Пётр Авен (445 место, 5,76 млрд долл.) - +461 млн долл.;

Сергей Галицкий (481 место, 5,44 млрд долл.) - +706 млн долл.

Только трое самых богатых российских олигархов в 2023 году уменьшили свое состояние:

Сулейман Керимов (276 место, 8,34 млрд долл.) уменьшение на 650 млн долл.

Виктор Вексельберг (351 место, 6,96 млрд долл.) - на 44,1 млн долл.

Вячеслав Кантор (413 место, 6,09 млрд долл.) - на 277 млн долл.

Единственный украинский бизнесмен в рейтинге миллиардеров - Ринат Ахметов - занял 490-е место с состоянием 5,32 млрд долл. За 2023 год его состояние уменьшилось на 15,2 млн долл.

Ранее российский олигарх Олег Дерипаска заявлял, что санкции против РФ не эффективны, и призвал остановить войну в Украине.

Мы также сообщали, что в Украине арестованы все активы трёх российских олигархов более чем на 17 млрд грн.