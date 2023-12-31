Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против шестерых физлиц, в числе которых указан российский наркобарон Егор Буркин. Он также известен как Мексиканец (сейчас живет в Мексике).

Указ появился на сайте Офиса президента.

Егор Буркин создал огромную сеть производства и торговли наркотиками в России и Украине - картель "Химпром".

В России его арестовали в 2014 году, но выпустили на волю под подписку о невыезде, после чего он сбежал и развернул в Украине масштабный наркотический бизнес. Со временем он его диверсифицировал в направлении создания сети мошеннических колл-центров, став одним из крупнейших игроков на этом рынке.

Считается, что Буркин имеет очень большие связи на уровне руководителей силовых структур Украины. Поэтому в экспертных кругах нет единого мнения, что означают нынешние санкции, а также недавние обыски СБУ в колл-центрах Буркина: это реальный удар по Мексиканцу либо профанация, чтобы показать борьбу с наркомафией и отмести обвинения в спайке украинских силовиков и Буркина. Тем более что Мексиканцу, который ведет нелегальный бизнес, вряд ли критически опасны санкции СНБО.

На днях СБУ отчиталась, что совместно с полицией за сутки накрыла более 100 мошеннических колл-центров, которые воровали деньги и персональные данные украинцев.

Ранее мы публиковали большой материал о том, как работают в Украине колл-центры, которые разводят на деньги клиентов банков.