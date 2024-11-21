США ввели новые санкции против 118 физических и юридических лиц, которые связаны с российским финансовым сектором.

Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Под санкции попали "БКС-банк", "Братский народный банк", "Энерготрансбанк", банк "Кремлевский", банк "Итуруп", банк "Синара", банк "Центрокредит".

Но наиболее значимые санкции из пакета направлены против "Газпромбанка". Этот банк раньше не был под западными санкциями и поэтому на его счета российские компании (в частности, "Газпром") могли продолжать принимать платежи в долларах и в евро за поставляемые на экспорт товары.

С весны 2022 года, согласно указу Владимира Путина, иностранные импортеры были обязаны открывать в "Газпромбанке" специальные счета и зачислять на них валюту.

Накануне введения санкций прошел слух, что "Газпромбанк" хотят отключить от SWIFT. И не исключено, что санкции являются шагом к этому.

С другой стороны, ещё в конце октября Вашингтон разрешил операции по связанным с энергетикой сделкам с российскими банками. Генеральная лицензия будет действовать до 30 апреля 2025 года.

На днях СИ написали, что Европейский Союз собирается ввести санкции против Китая из-за того, что тот начал поставлять оружие России.

Между тем западные страны заключают все больше сделок с Азербайджаном о поставках газа, что может принести выгоду России.