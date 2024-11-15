Европейский Союз собирается ввести санкции против Китая из-за того, что тот начал поставлять оружие России.

Об этом сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

По словам источников, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проинформировал страны ЕС о выводах разведки насчет поставок оружия накануне встречи министров иностранных дел, которая пройдет в понедельник. Он призвал к ответным мерам. Доказательства были "убедительными" и продемонстрировали "оказание летальной поддержки", заявил изданию высокопоставленный дипломат ЕС.

"Теперь нам следует рассмотреть весь набор инструментов, который есть в распоряжении ЕС, включая новые запреты на ведение бизнеса с китайскими компаниями, замораживание активов и запрет на въезд. Но также необходимо напрямую поговорить с Китаем и дать ему понять, что он всегда говорил, что хочет быть нейтральным, но не нейтрален", - сказал дипломат.

Другой источник сказал, что дебаты о санкциях все еще находятся на ранней стадии.

Китай поставки оружия в Россию отрицает.

На Западе давно обвиняют Китай в военной помощи РФ. Так, год назад СМИ уверяли, что КНР планировала передачу России военной техники, замаскированной под гражданские поставки.

Они уточняли, что Китай рассматривает возможность отправки в РФ беспилотников, боеприпасов и стрелкового оружия.