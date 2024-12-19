Готовность к переговорам с Трампом и дуэль "Орешником" в Киеве. Заявления Путина на "Прямой линии"
Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин проводит "Прямую линию", вторую после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Дуэль "Орешником"
Путин предложил Западу "провести эксперимент и техническую дуэль" по удару "Орешником" по Киеву.
"Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения. Пусть сосредоточат все какие только могут НАТОвские средства ПРО и ПВО, а мы нанесем удар "Орешником". Мы к такому эксперименту готовы". Готовы ли они...", - заявил Путин.
"Интересно, что будет полезного и для нас, и для американской стороны", - добавил Путин.
Он заявил, что "Орешник" сбить нынешние западные системы не могут.
Строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря
Также Путин заявляет о планах строительства из Таганрога кольцевой дороги вокруг Азовского моря.
Новая автомобильная магистраль будет пролегать через захваченные территории юга Украины в оккупированный Крым и оттуда в Краснодарский край.
Напомним, что также РФ заявляла о планах построить железную дорогу из Донецкой области в Крым.
Переговоры с Трампом
Путин заявил, что готов к переговорам с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Но не знает, когда с ним встретится и что "не разговаривал с ним более четырех лет".
Ранее западные СМИ писали, что Путин и Трамп уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах. Но ни Трамп, ни Кремль этого не подтверждали.
Также Путин заявил, что еще не встречался с бывшими президентом Сирии Башаром Асадом, но планирует это сделать.
Мариуполь
Путин утверждает, что в Мариуполь вернулись уже 300 тысяч жителей.
Ранее в Украине нардепы и мариупольские чиновники заявляли, что 150 тысяч переселенцев вернулись на захваченные Россией территории из-за проблем с жильем в подконтрольных Киеву регионах. В основном возвращаются в Мариуполь, который россияне активно восстанавливают.
Но на Банковой потом эти цифры опровергли. Детальнее этот вопрос мы анализировали в отдельном материале.