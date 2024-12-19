Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин проводит "Прямую линию", вторую после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Дуэль "Орешником"

Путин предложил Западу "провести эксперимент и техническую дуэль" по удару "Орешником" по Киеву.

"Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения. Пусть сосредоточат все какие только могут НАТОвские средства ПРО и ПВО, а мы нанесем удар "Орешником". Мы к такому эксперименту готовы". Готовы ли они...", - заявил Путин.

"Интересно, что будет полезного и для нас, и для американской стороны", - добавил Путин.

Он заявил, что "Орешник" сбить нынешние западные системы не могут.

Строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря

Также Путин заявляет о планах строительства из Таганрога кольцевой дороги вокруг Азовского моря.

Новая автомобильная магистраль будет пролегать через захваченные территории юга Украины в оккупированный Крым и оттуда в Краснодарский край.

Напомним, что также РФ заявляла о планах построить железную дорогу из Донецкой области в Крым.

Переговоры с Трампом

Путин заявил, что готов к переговорам с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Но не знает, когда с ним встретится и что "не разговаривал с ним более четырех лет".

Ранее западные СМИ писали, что Путин и Трамп уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах. Но ни Трамп, ни Кремль этого не подтверждали.

Также Путин заявил, что еще не встречался с бывшими президентом Сирии Башаром Асадом, но планирует это сделать.

Мариуполь

Путин утверждает, что в Мариуполь вернулись уже 300 тысяч жителей.

Ранее в Украине нардепы и мариупольские чиновники заявляли, что 150 тысяч переселенцев вернулись на захваченные Россией территории из-за проблем с жильем в подконтрольных Киеву регионах. В основном возвращаются в Мариуполь, который россияне активно восстанавливают.

Но на Банковой потом эти цифры опровергли. Детальнее этот вопрос мы анализировали в отдельном материале.