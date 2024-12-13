Новость о том, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо сказал, что транзит российского газа через Украину можно продлить после 2024 года, когда истекает действие текущего контракта, прозвучала сильным диссонансом с многочисленными заявлениями о том, что никакого транзита не будет.

И вроде как действительно все шло к тому, что транзит прекратится: правительство Украина заявило, что не намерено продолжать действие договора, переговоры о транзите азербайджанского газа ничем не закончились. О подвижках по другим вариантам продления транзита тоже ничего слышно не было. Из Москвы шли сигналы, что там готовятся к его прекращению.

Однако есть как минимум один фактор, который может побудить Украину задуматься о том, чтобы транзит на тех или иных условиях продолжить.

И этот фактор проявил себя сегодня в виде российской ракетной атаки. Ее особенностью стало то, что много ударов пришлось по газовой инфраструктуре, в том числе и по объектам ГТС. По данным источников "Страны", удары наносились по газовым объектам во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Харьковской областях.

И тут есть важный момент. Сейчас внутреннее потребление газа обеспечивается собственной добычей. При этом основные месторождения находятся в Харьковской и Полтавской областях. То есть сравнительно недалеко от линии фронта. И у РФ есть много возможностей бить по ним.

Однако пока идет транзит газа, россиянам это делать бессмысленно, так как потери в добыче Украина возместит простым и быстрым способом: отберет российский газ, который идет по украинской трубе в Европу. И вряд ли кто-то из европейских потребителей в такой ситуации будет подавать на Украину в суд, требуя возмещения ущерба. Скорее подадут в суд на "Газпром" за срыв поставок законтрактованных объемов газа.

Но если транзит прекратится, то расклад будет кардинально иной. В таком случае россияне смогут, не опасаясь отбора своего газа, нанести массированный удар по крупнейшим газовым месторождением Украины. И это пробьет в энергобалансе страны огромную дыру, которую непонятно как закрывать - особенно зимой.

Поэтому, теоретически, определенные точки соприкосновения интересов между всеми сторонами для продолжения транзита газа найти будет можно.

Ну а произойдет ли это на практике, увидим в ближайшие пару недель. До нового года осталось недолго.