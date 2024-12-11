По инициативе Будапешта сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сказано в пресс-релизе, Путин и Орбан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с событиями в Сирии, торгово-экономическое сотрудничество Венгрии и РФ, а также Украину.

"Проведён обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике. Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учётом своих контактов с рядом западных лидеров", - заявили в Кремле.

Путин же сказал Орбану, что Украина "исключает возможность мирного урегулирования".

Беседу прокомментировал в своих соцсетях и Орбан.

"Сегодня утром провел часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Мы живем в самые опасные недели войны. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и достижению мира", - написал Орбан.

С Орбаном активно обсуждает войну в Украине и Дональд Трамп. Последняя их встреча в резиденции Трампа во Флориде прошла как раз за день до разговора с Путиным.

Между тем во время визита во Францию Трамп заявлял, что после инаугурации Украина станет его главным приоритетом во внешней политике.