Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после инаугурации Украина станет его главным приоритетом во внешней политике.

Об этом он сказал в интервью французскому журналу Paris Match, которое было записано во время визита Трампа во Францию 7 ноября и вышло сегодня.

"Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией. Обе эти страны теряют такие количества, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут", — заявил избранный президент.

Он добавил, что Ближний Восток тоже является для него "большим приоритетом", но там "менее сложная ситуация", чем в Украине.

"Но это две ситуации, которые нам нужно решить, и сделать это быстро. Множество людей умирают", - сказал Трамп.

Сегодня агентство Reuters сообщило, что во время встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже Трамп говорил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров, чтобы быстро закончить войну. При этом ни Трамп, ни его советники не дали ответа на вопрос о гарантиях безопасности, которые Украина требует в рамках возможного урегулирования.

О перспективах завершения войны после инаугурации Трампа в январе мы рассуждали в отдельном материале.