Трамп заявил, что Украина будет его главным приоритетом после инаугурации
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после инаугурации Украина станет его главным приоритетом во внешней политике.
Об этом он сказал в интервью французскому журналу Paris Match, которое было записано во время визита Трампа во Францию 7 ноября и вышло сегодня.
"Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией. Обе эти страны теряют такие количества, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут", — заявил избранный президент.
Он добавил, что Ближний Восток тоже является для него "большим приоритетом", но там "менее сложная ситуация", чем в Украине.
"Но это две ситуации, которые нам нужно решить, и сделать это быстро. Множество людей умирают", - сказал Трамп.
Сегодня агентство Reuters сообщило, что во время встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже Трамп говорил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров, чтобы быстро закончить войну. При этом ни Трамп, ни его советники не дали ответа на вопрос о гарантиях безопасности, которые Украина требует в рамках возможного урегулирования.
О перспективах завершения войны после инаугурации Трампа в январе мы рассуждали в отдельном материале.