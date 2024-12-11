Новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил уходящего главу Белого дома Джо Байдена в воровстве налогов американцев через Украину.

Трамп опубликовал в соцсетях пост о том, "как работает Байденомика".

По мнению Трампа, "схема" у Байдена следующая:

"Вы платите налоги. Я отправляю их в Украину. Они отправляют их обратно Хантеру (сыну Байдена - Ред.). Хантер дает их мне. Помиловать Хантера".

Напомним, ранее Трамп допускал, что помощь Украине будет сокращена.

В свою очередь администрация президента США Джо Байдена пообещала до своего ухода предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, а также ввести новые масштабные санкции против России.

Тем временем министр финансов Украины Сергей Марченко уже заявил, что если новоизбранный президент США Дональд Трамп остановит помощь Украине, у Киева хватит средств, чтобы воевать до середины 2025 года.

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