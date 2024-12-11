"Как работает Байденомика". Трамп обвинил Байдена в воровстве налогов американцев через Украину
Новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил уходящего главу Белого дома Джо Байдена в воровстве налогов американцев через Украину.
Трамп опубликовал в соцсетях пост о том, "как работает Байденомика".
По мнению Трампа, "схема" у Байдена следующая:
- "Вы платите налоги.
- Я отправляю их в Украину.
- Они отправляют их обратно Хантеру (сыну Байдена - Ред.).
- Хантер дает их мне.
- Помиловать Хантера".
Напомним, ранее Трамп допускал, что помощь Украине будет сокращена.
В свою очередь администрация президента США Джо Байдена пообещала до своего ухода предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, а также ввести новые масштабные санкции против России.
Тем временем министр финансов Украины Сергей Марченко уже заявил, что если новоизбранный президент США Дональд Трамп остановит помощь Украине, у Киева хватит средств, чтобы воевать до середины 2025 года.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.