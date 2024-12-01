Соединенные Штаты в оставшиеся 50 дней правления Джо Байдена "сделают все", чтобы направить Украине как можно больше оружия и укрепить ее накануне переговоров.

Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе выступления на телеканале ABC News.

"Мы собираемся сделать всё, что в наших силах, в течение этих 50-ти дней, чтобы предоставить Украине все возможные инструменты для укрепления её позиций на поле боя, чтобы она была сильнее за столом переговоров. И президент Байден поручил мне следить за массовыми поставками военной техники, которую мы отправляем в Украину, чтобы мы потратили каждый доллар, который Конгресс выделил нам, к тому времени, когда президент Байден покинет свой пост", – сказал Салливан.

Ранее зампреда Пентагона сообщила, что США будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы успеть отправить всю выделенную Байденом помощь до прихода в Белый дом Трампа.

При этом, из-за длительных сроков доставки, часть этой военной помощи поступит в ВСУ уже после инагурации Трампа, уточняют чиновники.

Напомним, по данным Wall Street Journal, администрация Байдена стремится поставить как можно больше оружия Киеву до вступления республиканца в должность президента США.