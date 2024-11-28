Администрация президента США Джо Байдена готовит еще один пакет военной помощи Украине на 725 млн долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В него войдут, в частности, наземные мины, беспилотники, ракеты "Стингер", боеприпасы для HIMARS, в том числе кассетные.

Объявить о поставке могут в понедельник.

Этот пакет в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA) существенно больше предыдущих, которые обычно варьировались от $125 млн до $250 млн.

Ранее WSJ писало, что Байден не успеет потратить на Украину миллиарды долларов обещанной помощи из-за нехватки времени.

У администрации президента США все еще осталось более 6,5 млрд долларов, которые, как сообщается, могут не успеть потратить на отправку оружия Киеву до 20 января 2025 года.

Война в Украине идет 1009-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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