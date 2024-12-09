Американский миллиардер Илон Маск отреагировал скептичным эмодзи на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не видит смысла говорить с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом о вступлении Украины в НАТО.

Соответствующий пост Маск опубликовал в принадлежащей ему соцсети X.

Напомним, Зеленский написал в своем телеграм-канале, что от Трампа пока не зависит приглашение Украины в НАТО, поэтому обсуждать с ним это бессмысленно, и он намерен позвонить Джо Байдену.

"Нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что сегодня, пока он еще не в Белом доме, от него не зависит", - отметил президент Украины.

Ранее американские издания писали, что команда Трампа на встрече с главой Офиса президента Андреем Ермаком не проявила интереса к идее вступления Украины в НАТО.

В свою очередь агентство Reuters пришло к выводу, что любые потенциальные планы новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине сводятся к формуле "Территориальные уступки без членства в НАТО".

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