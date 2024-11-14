Предприниматель и миллиардер Илон Маск начинает напрягать некоторых людей в окружении избранного президента Дональда Трампа, потому что ведет себя, "будто он сопрезидент".

Об этом пишет сайт телеканала NBC News со ссылкой на источники.

После победы республиканца бизнесмен постоянно находится в резиденции Трампа, "агрессивно продвигает свои взгляды", имеет мнение "по любому поводу", "делает так, чтобы все об этом знали", и даже продвигает своих людей.

"Но назначение людей, преданных Илону, не работает", — сказал источник.

По мнению давних соратников Трампа, Маск выходит за рамки отведенной ему роли.

"Он приписывает себе большую заслугу в победе президента. Хвастается America PAC (суперкомитет, созданный Маском при участии нескольких известных бизнесменов в сфере высоких технологий для поддержки президентской кампании Трампа - Ред.) всем, кто готов слушать. Он пытается заставить президента Трампа почувствовать себя в долгу перед ним. А президент никому не должен", — добавил источник.

Собеседники издания считают, что это может навредить репутации Маска в будущем.

Напомним, бизнесмен поддержал проведение аудита американской помощи Украине после завершения войны.

Как пишут СМИ, в администрации Трампа вместе с Вивеком Рамасвами Маск возглавит новый Департамент эффективности правительства США (DOGE).